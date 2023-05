Wahrscheinlich wegen der starken und schon lang anhaltenden Regenfälle brach am Sonntag in Straßburg ein Felsen in der Größe von etwa neun Kubikmeter Größe mit weiterem Geröll und Felsbrocken auf die Gunzenberger Landesstraße (L 67b). "Das ist die Verbindung von Straßburg nach Meiselding", erklärt Bürgermeister Franz Pirolt, der am Montag ausrückte, um die Stelle zu besichtigen. "Es dürfte nichts Gröberes sein", mutmaßte er auf dem Weg dorthin. Bedienstete der Straßenmeisterei Friesach waren vor Ort, um die Stelle weiter zu räumen.