w&p Zement - eines der führenden Unternehmen für Zement und Beton im Alpe-Adria Raum - strebt bis zum Jahr 2035 eine klimaneutrale Zementproduktion an. Um diesem ambitionierten Ziel einen Schritt näher zu kommen, plant das Unternehmen, am Standort Wietersdorf fossile Energieträger wie Kohle im Regelbetrieb vollständig durch Ersatzbrennstoffe zu substituieren. Dadurch reduziert das Zementwerk Wietersdorf seinen fossilen CO2-Ausstoß um ca. 20.000 Tonnen pro Jahr, was dem CO2-Ausstoß von 10.000 PKW pro Jahr entspricht. Möglich machen das die in den letzten fünf Jahren getätigten Investitionen in modernste Anlagen- und Umwelttechnik am Standort Wietersdorf.