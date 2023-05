Vermutlich aufgrund des starken und langanhaltenden Regens brach am Sonntag um 10.30 Uhr in der Gemeinde Straßburg ein Felsen in der Größe von etwa 3 x 2 x 1,5 Metern mit weiterem Geröll und Felsbrocken auf die L67B (Gunzenberger Landesstrasse).