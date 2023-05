Vermutlich aufgrund des starken und langanhaltenden Regens brach am Sonntag um 10.30 Uhr in der Gemeinde Straßburg ein Felsen in der Größe von etwa drei mal zwei mal eineinhalb Metern mit weiterem Geröll und Felsbrocken auf die Gunzenberger Landesstraße (L67B).

Nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft (BH) St. Veit/Glan sowie dem Landesgeologen wurde die L67B bis auf Weiteres zwischen Straßburg und Gunzenberg für den gesamten Verkehr gesperrt. Der Felssturz wird am Montag vom Landesgeologen begutachtet, um dann gemeinsam mit der Straßenmeisterei Friesach und der BH St. Veit weitere Maßnahmen setzen zu können. Personen wurden bei diesem Vorfall nicht verletzt.

© PI Straßburg