Samstagmittag um 12 Uhr kam ein 16-Jähriger aus dem Bezirk St. Veit/Glan mit seinem Motorrad auf der Klippitzthörl Landesstraße (L 91) in Stranach in der Gemeinde Hüttenberg im Bezirk St. Veit/Glan auf regennasser Fahrbahn in einer Rechtskurve ins Rutschen. Er stürzte und schlitterte mit dem Motorrad auf der Fahrbahn gegen die dortige Leitschiene am linken Fahrbahnrand.

Dabei wurde der 16-jährige im Bereich des rechten Unterschenkels schwer verletzt und wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt vom Rettungshubschrauber C11 zur weiteren Behandlung in das UKH Klagenfurt geflogen.