Zahlreiche Gastronomen haben sich um die Teilnahme bei "Mein Lokal, dein Lokal Mallorca", das heuer im Sommer auf Kabel1 ausgestrahlt wird, beworben. Mitmachen können bei der beliebten deutschen Kochshow aber immer nur fünf Lokale. Ein Kärntner Spitzenkoch, der in der Altstadt von Palma ein Lokal betreibt, hat es geschafft: Der gebürtige Görtschitztaler Simon Petutschnig wird, wie das "Mallorca Magazin" bekannt gab, gegen vier weitere Gastronomen in den kulinarischen Wettstreit treten.

Auch das East26 in Santanyí, La Paloma in Palmas Lonja-Viertel, Nirador in Paguera und das Restaurant Mirador de Cabrera schafften es in die Sendung, in der die Gastronomen einander gegenseitig bewerten. Für Spitzenkoch Mike Süsser, der den Dreh begleitet und Tipps gibt, ist die Arbeit mit Kärntner Köchen nicht neu, denn im Vorjahr war er in Villach, Klagenfurt und am Wörthersee unterwegs, um eine eigene Kärntner "Mein Lokal, dein Lokal"-Staffel zu drehen.

Ausstrahlung im Sommer

Petutschnig hat es nach seiner Lehre in Althofen über Stationen am Ossiacher See, in Tirol und in der Schweiz schließlich nach Spanien verschlagen, wo er in mehreren Häusern an unterschiedlichen Orten - von der Costa Brava bis Barcelona - kochte. Seit mittlerweile sechs Jahren betreibt der Ebersteiner sein eigenes Lokal "Fera" auf Mallorca.

Die Dreharbeiten haben in der vergangenen Woche bereits stattgefunden, ausgestrahlt werden soll die Staffel voraussichtlich heuer im Juli. Es handelt sich um die zweite Staffel auf Mallorca - erstmals war die Produktionsfirma 2015 auf der Insel unterwegs.