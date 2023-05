In ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in Dellach bei Projern produzieren Martin und Julia Weitschacher ein spezielles Produkt, nämlich Schafwollpellets, die sich als ökologischer Langzeitdünger eignen. Die sogenannten "Ecolets" stellte Martin Weitschacher vor kurzem in der Puls4-Sendung "2 Minuten 2 Millionen" vor.