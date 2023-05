Die Covid-19-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Hygienemaßnahmen in Gesundheitseinrichtungen sind. Im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder stellte der Dienstleister "Sodexo" deshalb ein neues Robotergerät vor. Dieses soll künftig neben dem bestehenden Reinigungspersonal für beste hygienische Zustände in St. Veit sorgen. Dort wird derzeit die neue Intensivstation und das neue OP-Zentrum bezogen.

Mittels UV-C-Desinfektion sagt der Hygieneroboter Viren und Bakterien den Kampf an. Für Pflegedirektorin Elfriede Taxacher und Martina Marcher, Expertin in der Krankenhaushygiene, ist es die ideale Ergänzung zu den herkömmlichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. "Die Reduktion der Keimbelastung im Krankenhaus führt zur Risikominimierung nosokomialer Infektionen, welches maßgeblich zur Patientensicherheit beiträgt", so Hygieneexpertin Martina Marcher. Der kaufmännische Direktor Manfred Kraßnitzer ergänzt: "Insbesondere bei Bezug von Neubauten mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Gewerken besteht ein Restrisiko, das mit der innovativen Robotertechnik nochmals maßgeblich minimiert wird."

Roboter desinfiziert mit UV-Licht

Pflegedirektorin Elfriede Taxacher machte sich beim ersten Testlauf vor einigen Wochen bereits selbst ein Bild vom digitalen Reinigungshelden. "Der Roboter sieht im Betrieb durch seine blaue UVC-Strahlung wie ein fahrendes Solarium aus, er ist jedoch ein Hightech-Produkt, das durch die UVC-Strahlung seine Umgebung in kurzer Zeit desinfiziert."

Selbstständige Desinfektion

Der Roboter kann von seiner Dockingstation aus vollautomatisch auf zuvor definierte und programmierte Bereiche – OP-Säle, Intensiv- oder Stationsräumlichkeiten – zufahren. Menschenkraft muss lediglich nur noch beim Aufhalten der Türen angewandt werden. Im Raum angekommen, führt er selbstständig die Desinfektion durch. Zehn bis zwölf Minuten dauert diese Maßnahme, während der sich aus Sicherheitsgründen niemand im Raum aufhalten darf.

Mittels UVC-Strahlung wird der Roboter die Räumlichkeiten im Krankenhaus desinfizieren © Barmherzige Brüder

Klinische Studien haben gezeigt, dass eine UV-C Desinfektion mit dem Desinfektionsroboter, den Sodexo's Partner "UVD Robots" entwickelt hat, pathogene Keime – sprich Mikroorganismen mit krankmachenden Eigenschaften – um mehr als 96 Prozent deaktiviert. Zudem wird die Zahl der in der Luft befindlichen Mikroorganismen ebenso deutlich reduziert.

Stefan Liebminger vom Facility-Management-Anbieter Sodexo sieht in dieser innovativen Art der Reinigung eine wichtige Unterstützung und Erweiterung bestehender Hygienekonzepte im Kampf gegen Infektionskrankheiten. Dazu Michael Freitag, Geschäftsführer Sodexo: "Innovation ist Teil unserer DNA. Vor allem in herausfordernden Zeiten wie einer globalen Pandemie sind wir der richtige Partner, um neue Lösungen zu finden und gemeinsam mit dem Kunden für Sicherheit und Hygiene zu sorgen."