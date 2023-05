Über das Vermögen des Geschäftes "Cardio Angel" in St. Veit wurde am Landesgericht Klagenfurt am Mittwoch ein Insolvenzverfahren eröffnet, wie der Alpenländische Kreditorenverband AKV bekannt gegeben hat.

Die Verbindlichkeiten betragen rund 402.000 Euro. Von der Insolvenz sind 55 Gläubiger und vier Dienstnehmer betroffen. Derzeit ist der Betrieb nicht geschlossen. Die Schuldnerin strebt die Fortführung mit Sanierung an und auch den Abschluss eines Sanierungsplans, jedoch fehlt hier noch die Zustimmung des zweiten Gesellschafters. In erster Linie wird es jedoch Aufgabe des Insolvenzverwalters sein, zu beurteilen, ob eine positive Fortführung und eine Sanierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch möglich ist.

Die Aktiva sind in der Größenordnung von 111.000 Euro gegeben. Die Überschuldung ergibt daher 291.000 Euro.

Die Schuldnerin befasst sich mit dem Vertrieb von medizinischen Produkten, primär in Kärnten. Die Gesellschaft hat einen Online-Shop und einen Außendienstmitarbeiter. Ab dem Jahr 2020 konzentrierte sich die Schuldnerin vermehrt auf den Handel mit sämtlichen Arten von persönlicher Schutzausrüstung, insbesondere Masken, Desinfektionsmittel und Schutzanzüge.

Zum Insolvenzverwalter wurde Max Verdino, Rechtsanwalt in St. Veit, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 20. Juni statt.

Geschäft mit Masken nicht risikolos

Als Insolvenzursache wird im Antrag angegeben, dass die Schuldnerin vorerst sehr positiv wirtschaftete und eine Maschine zur Produktion von Masken angeschafft werden konnte. Weiters wurde mittels einer eigenen Anlage auch Desinfektionsmittel abgefüllt. In den besten Jahren hatte die Schuldnerin 26 Mitarbeiter und einen Umsatz von drei Millionen Euro.

Das Geschäft mit den Masken war laut Antrag jedoch nicht risikolos. Ein erster Umsatzeinbruch kam, als die Bundesregierung einen Höchstmaskenpreis von 0,59 Euro einführte. Vorher wurden die Masken um rund fünf Euro verkauft. Ab diesem Zeitpunkt im Jänner 2021 konnten daher die Masken nicht mehr gewinnbringend verkauft werden.