Die Vögel zwitschern, die Blumen blühen und der Weitblick auf die umliegenden, waldbedeckten Berge macht Micheldorf eigentlich zum perfekten Ort der Erholung. Nicht umsonst kommen hier seit 1908 Gäste zur Therapie am Agathenhof. Wie wichtig das Gesundheitszentrum für den rund 1000 Einwohner zählenden Ort ist, zeigt ein Blick auf das Gemeindewappen. Darin sind die beiden größten Arbeitgeber Micheldorfs symbolisch "veredelt": eine Hopfendolde steht für die Brauerei Hirt, eine Getreideähre spielt auf den Kurbetrieb Agathenhof an, der bis in die 60er-Jahre auch eine Landwirtschaft war.