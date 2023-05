Wenn man in die Chronik des Tourismusverbandes Längsee-Hochosterwitz blickt, so ist dort zu lesen: "Am 25. März 1971 wird die Gründung des Vereins St. Georgener Förderungs- und Verschönerungsverein für Kur-, Sport- und Bädereinrichtungen mit Sitz in St. Georgen am Längsee von Herrn Bürgermeister und Volksschullehrer Walter Münzer bekannt geben."