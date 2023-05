Die Feuerwehren in St. Donat, St. Michael am Zollfeld und St. Veit wurden am Dienstag, 9. Mai, gegen Mittag zu einem Einsatz gerufen. Die Alarmierung lautete "Brand mit/nach Explosion". Der Einsatzort war in Pflugern in der Nähe von St. Donat.

"Bei Schneidearbeiten mit einem Winkelschleifer kam es vermutlich aufgrund Funkenfluges und in der Atmosphäre vorherrschenden Gemisch aus Luft und Dämpfen von vor Ort gelagertem Treibstoff und Lösungsmittel zu einer Explosion", heißt es seitens der Polizei.

"Bei unserem Eintreffen war alles schon wieder großteils unter Kontrolle", erklärt der stellvertretende Kommandant der FF St. Donat, Gerald Friesser. Ausgebrochen war der Brand in einem Nebengebäude. "Wir mussten mit einem Atemschutztrupp das Gebäude betreten."

Der 61-jährige Mann, der die Renovierungsarbeiten beim Gebäude durchführte, erlitt dabei ein Explosionstrauma und Verbrennungen unbestimmten Grades. "Der Verletzte wurde durch den Notarzt des Rettungshubschraubers versorgt und mit Hilfe der Feuerwehr zum dem Rettungshubschrauber C11 transportiert und in das Klinikum Klagenfurt geflogen", heißt es von der FF St. Michael am Zollfeld.

Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. "Die ersten Löschmaßnahmen der Anrainer haben gut funktioniert. Wir mussten uns noch um Kleinigkeiten kümmern."