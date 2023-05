Die Feuerwehren in St. Donat, St. Michael am Zollfeld und St. Veit wurden am Dienstag, 9. Mai, gegen Mittag zu einem Einsatz gerufen. Die Alarmierung lautete "Brand mit/nach Explosion". Der Einsatzort war in Pflugern in der Nähe von St. Donat.

"Bei unserem Eintreffen war alles schon wieder großteils unter Kontrolle. Vermutlich wurden Schneidearbeiten mit einer Flex durchgeführt und es gab eine Verpuffung. Ich möchte hier aber nicht allzu viel vorgreifen, weil die Brandermittlungen noch laufen", erklärt der stellvertretende Kommandant der FF St. Donat, Gerald Friesser. Ausgebrochen war der Brand in einer Werkstatt.

Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. "Die ersten Löschmaßnahmen der Anrainer haben gut funktioniert. Wir mussten uns noch um Kleinigkeiten kümmern."

Mittlerweile sind die Feuerwehren schon wieder eingerückt.