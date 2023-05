In der Gartenhütte eines Anwesens in der Gemeinde Glödnitz brach am Sonntag gegen 07.50 Uhr im Bereich des Fotovoltaik-Speichers (Lithium-Eisenphosphat-Batterien) ein Brand aus. Die genaue Brandursache ist laut Polizei noch unbekannt, bisherige Informationen deuten auf einen technischen Fehler im Bereich des Fotovoltaik-Speichers hin.

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt © FF Glödnitz

Nachbarn schlug Alarm

Der Brand wurde von Nachbarn entdeckt. Diese alarmierten sofort Feuerwehr und Hausbesitzer. Die 60-jährige Hausbesitzerin versuchte, mit Feuerlöschern den Brand zu löschen. Durch das anschließende, rasche Einschreiten der FF Glödnitz und Altenmarkt konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Feuerwehren waren mit insgesamt vier Fahrzeugen und 30 Mann im Einsatz. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.