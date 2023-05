5. 5. 1998, 5.55 Uhr: Antenne Kärnten hat nicht nur zu einem markanten Zeitpunkt den Sendebetrieb aufgenommen, sondern auch eine mehr als markante Erfolgsstory hingelegt. Der Sender ist mittlerweile Marktführer im Bundesland in der Zielgruppe der 14-49-Jährigen. Am Wochenende wurden das Jubiläum und der historische Erfolg gebührend gefeiert. Devise: Party pur!

Am Freitag standen das offizielle Kärnten mit Landeshauptmann Peter Kaiser an der Spitze und viele Partner aus der Wirtschaft Schlange. Mit einem verlängerten Geburtstagsbrunch feierte man "on air" im Sender. Die noch größere Party, das "Geburtstagsfestival", stieg allerdings am Samstag: In der Blumenhalle in St. Veit bedankte sich Antenne Kärnten bei mehr als 1000 geladenen Hörern, alle sind Mitglieder im Antenne Club, fürs tägliche Einschalten. "Und das natürlich standesgemäß, ganz nach dem Motto: Meine Hits, mein Kärnten", wie Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler versprach und hielt.

Auch die Musikszene gratulierte, allen voran die Band "Alle Achtung" © Antenne

"Mehr als 1000 Gäste – das hat es in der Blumenhalle noch nie gegeben", war auch "Hausher" Bürgermeister Martin Kulmer begeistert. Auf der Bühne standen die österreichischen Chartstürmer "Alle Achtung" und der aus dem Antenne-Partyhitmix bekannte DJ Enrico Ostendorf aus Berlin. Außerdem rockten die Blumenhalle natürlich Stars mit Heimvorteil: Rian, Faiasalamanda und die Kärntner Gruppe "Flavor Amp." als Sieger des Antenne-Bandcontests. "Mehr Party geht nicht", strahlten Antenne-Geschäftsführer Gottfried Bichler, Programmchef Timm Bodner und das gesamte Antenne-Kärnten-Team mit den Gästen um die Wette.

Unter den Gratulanten am Freitag und Samstag waren neben vielen Politikern die Bezirkshauptmänner Bernd Riepan und Johannes Leitner, aus der Wirtschaftskammer Direktor Meinrad Höfferer und Franz Ahm, Wirtschaftsbunddirektorin Sylvia Gstättner, Presseoffizier Christoph Hofmeister vom Militärkommando Kärnten, ÖGB-Chef René Willegger, Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Astrid Brunner, Monat-Geschäftsführer Alexander Suppantschitsch, Chefredakteur Wolfgang Fercher und Digitalchef Georg Lux von der Kleinen Zeitung, Andy Wankmüller (er moderierte 1998 die erste Antenne-Sendung), Gerald Glaboniat (der Antenne-Kärnten-100.000-Euro-Schütze), die Einkaufscenter-Manager Ernst Hofbauer (City Arkaden) und Richard Oswald (Atrio), "Bierologe" Peter Peschel, Robert Suppan und Susanne Langgner-Primosch als Vertreter der Rechtsanwaltskammer Kärnten, Karl Dobrautz (Spar), Bäcker Johannes Weissensteiner, die KAC-Legenden Hans-Sulzer und Hans Schaunig, Matthias Imhof (SK Austria Klagenfurt), und Melanie Reiter vom Roten Kreuz.