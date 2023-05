Zu einem ungewöhnlichen Einsatz wurde am Samstag die Freiwillige Feuerwehr Hörzendorf-Projern alarmiert. "Eine Person rutschte kopfüber in einen Kellerschacht und konnte sich nicht mehr selbst befreien", berichtet die Feuerwehr auf Facebook. Der Mann schrie um Hilfe. Aufmerksame Spaziergänger wurden auf die Rufe aufmerksam und alarmierten sofort die Einsatzkräfte. Ereignet hat sich der Vorfall in der Gemeinde St. Veit.

Die Feuerwehr hat den Betroffenen dann aus dem Kellerschacht befreit. Georg Jandl, Kommandant der FF Hörzendorf-Projern, berichtet: "Der Mann wollte seinen Kellerschacht ausputzen und dabei kam es zu dem Unfall." Etwa eine halbe Stunde bis Stunde lang sei er kopfüber in dem Schacht festgesteckt, bis ihn die Einsatzkräfte aus der misslichen Lage befreien konnten.

Großer Einsatz

Der Betroffene sei alleine zu Hause gewesen, als es zu dem Unfall kam. Laut Jandl blieb der Mann unverletzt. Nach rund einer Stunde konnte die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr wiederhergestellt werden. Im Einsatz standen die: Feuerwehr St. Veit an der Glan, die Feuerwehr St. Donat, die Feuerwehr St. Michael am Zollfeld sowie das Rote Kreuz und die Polizei.