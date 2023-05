Stein für Stein wird der in Teilen einsturzgefährdete Friesacher Stadtgraben wieder aufgebaut. Der einzige wasserführende Graben Mitteleuropas aus dem Mittelalter soll vor allem nächstes Jahr, wenn Friesach das 800-Jahre-Jubiläum des mittelalterlichen „Turniers von Friesach“ begehen wird, in neuem Glanz erstrahlen. Mit großer Unterstützung des „Fördervereins zur Rettung des Stadtgrabens in Friesach“ werden auch neben der öffentlichen Hand finanzielle Mittel zur Renovierung aufgebracht. Rund 7000 Euro konnte Vereinsobmann und Motor der Revitalisierung, Altbürgermeister Max Koschitz gestern, Freitag, im Rahmen eines Festaktes in Empfang nehmen.