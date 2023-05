Für den Ort Hüttenberg ist das Zusammenhalten der Infrastruktur eine Notwendigkeit, über die Jahrzehnte hinweg, hat man deren Schwinden hinnehmen müssen. Aber man ist zäh, das zeigt die aktuellen Bemühungen um einen Nahversorger in Lölling. Der Sparmarkt schloss im Vorjahr, nun ist ein Ersatz auf die Beine gestellt. Ein Geschäft der Marke "Nah und Frisch" soll in der Lölling entstehen. Den Eröffnungstermin setzt man vorsichtig mit Juni an. Das Besondere dabei: Das Geschäft wird vom Verein "Unser G'schäft in Lölling" betrieben, der neu gegründet wurde. "Unser G'schäft in Lölling" hat einen sechsköpfigen Vorstand, Obmann ist Walter Neugebauer vom gleichnamigen Gasthof. Er möchte sich aber zum gegebenen Zeitpunkt noch nicht äußern.