Die Donau Chemie mit Zentrale in Wien und in Österreich mit Werken in Pischelsdorf in Niederösterreich, in Landeck und in Brückl aufgestellt, beschäftigt allein am Kärntner Standort 143 Mitarbeiter und wächst kontinuierlich. Produziert werden Grundchemikalien für Gewerbe, Industrie, Pharmazie und Lebensmittelbranche. Etwa Natronlauge für Laugengebäck - wie es zum Beispiel Soletti sind-, Salzsäure, Scheibenfrostschutzmittel, Flüssig-Chlor für die Schwimmbeckenreinigung. Sensible Stoffe also, die nicht nur absolut sicher, sondern auch möglichst effizient zwischengelagert werden müssen.