Als Martin Weitschacher auf seinem landwirtschaftlichen Betrieb Schafe einstellte, kam ihm die Idee für seinen ökologischen Langzeitdünger. So wurde die Idee zur Gründung des Unternehmens "Ecolets" geboren.

Am Dienstag, 9. Mai, ist er mit seinem Produkt, bei der Puls4-Sendung "2 Minuten, 2 Millionen" zu sehen. Bei der österreichischen Adaption von "Die Höhle der Löwen" stellen Jungunternehmer ihre besten Produktideen vor. Es gilt zumindest einen der erfolgreichen Investoren, darunter Hans Peter Haselsteiner, Heinrich Prokop oder Barbara Meier, von seiner Business-Idee zu überzeugen.

Aufgezeichnet wurde der Pitch (Präsentation) schon im Jänner. "Begleitet wurde ich von meiner Familie. Die Nervosität war schon vorhanden, immerhin präsentiert man sein Unternehmen nicht jeden Tag vor laufenden Kameras", sagt Weitschacher. Ob jemand investiert hat oder nicht, wird sich erst zeigen.

Weitschacher bei seinem Pitch © Gerry Frank Photography 2023

Während Pandemiezeiten entwickelte das Kärntner Familienunternehmen aus der Wolle der eigenen Schafe mehrfach biologisch zertifizierte Pellets als Multifunktionsdünger mit Langzeitwirkung für Gemüse, Obst und Zierpflanzen. Für die Pelletsproduktion wurde eine Halle gebaut und eine kärntenweit einzigartige Maschine angekauft. Für die Produktion von Schafwollpellets wird die Wolle in der Maschine zuerst geschnitten, dann wird sie in einen Vorratsbehälter abgesaugt und gelangt über ein Förderband in die Pelletspresse und schließlich in die Siebanlage, wo sie dann abgefüllt wird.