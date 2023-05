Es ist ein leicht verregneter Tag, als sich die letzten von 25 Schülerinnen und Schülern auf den Weg in ihre Schule in Klein St. Veit bei Brückl begeben. Bevor es auf ihre Sitzplätze geht, finden sie sich im Turnsaal für den "Morgenkreis" zusammen. "Ob Regen oder Sonnenschein, unser Tag soll fröhlich sein", stimmt Schulleiterin Irene Toegel das Lied an. "Wir starten jeden Tag musikalisch", verrät Toegel. Sie ist seit 32 Jahren an der Volksschule Klein St. Veit-Völkermarkt 4. Nach fünf Jahren als Lehrkraft übernahm sie die Leitung, die sie mit Ende des laufenden Schuljahres abgeben wird. Bevor sie sich aber in den Ruhestand verabschiedet, steht ihr noch eine Hürde bevor. Die Schließung des Standortes steht wegen sinkender Schülerzahlen nämlich im Raum. "Wir haben hier ein gut funktionierendes System, an dem viele beteiligt sind. So etwas sperrt man nicht einfach zu, man muss auch an die Kollateralschäden denken", sagt Toegel.