Was den Umbau des ehemaligen Café Lilli in Althofen betrifft, so ist er in fachkundigen Händen: Valmir Imeraj ist Maurer und steht gerade ziemlich oft im Lokal. "Ich bin gerade am Umbauen", sagt er. Einen genauen Eröffnungstermin möchte er noch nicht bekanntgeben, der Juni schwebt jedoch im Raum. "Wir sind auf einem guten Weg", erklärt Imeraj."Wir", das sind der Althofener selbst und seine Schwester Shevi. Shevi Imeraj kommt aus der Gastronomie und war unter anderem im Prechtlhof tätig, auch in der Schweiz hat sie gearbeitet. "Das Lokal soll ein Caféhaus werden", sagt Valmir Imerai. "Mit Kaffee, Kuchen, Eis im Sommer." Auch kleine Snacks für den Hunger zwischendurch soll es geben. Imeraj: "Und wir wollen auch Frühstück anbieten."