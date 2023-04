Um die 1,70 Meter groß, dunkle Jeanshose, olivgrüner Blouson und in die Stirn hängende Haar. So wird ein Ladendieb beschrieben, den die St. Veiter Polizei gerade sucht. Zuvor wurde der Mann dabei erwischt, wie er in einem Supermarkt auf dem Hauptplatz Waren mitgehen lassen wollte. Nachdem die Kassierein den "Kunden" aufforderte, seine Jacke zu öffnen, kam es zu einem Gerangel. Dabei verbog der Täter den linken Arm der Frau. Die 59-Jährige musste verletzt ins UKH Klagenfurt gebracht werden.

Die gestohlenen Waren – Lebensmittel geringen Wertes – blieben im Geschäft zurück. Eine Ortsfahndung wurde eingeleitet und verlief bis dato negativ.