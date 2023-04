Das beliebte Stiftsbad am Längsee steht vor einem Umbruch: Nachdem bekannt wurde, dass die Gemeinde St. Georgen am Längsee das Bad in der heurigen Sommersaison nicht mehr betreiben will, kündigte das Bistum Gurk auch dem Pächter des Gastronomiebetriebes - man wolle das Restaurant heuer selbst betreiben, hieß es.