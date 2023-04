Das erste heurige Islandpferdeturnier in Kärnten ging am Mentehof in der Gemeinde St. Georgen am Längsee über die Bühne. "Die Ovalbahn, gepflegt von Hans Rainer, der Blick über den Längsee und auch ein gut organisiertes Turnier - das alles zieht immer mehr Starter aus ganz Österreich und Slowenien an", sagt Turnierleiterin Heike Fuchs. "Wir durften heuer fast 50 Gastreiterpaare begrüßen, das ist für ein Hausturnier schon erstaunlich. Unser Trainer Patrick Zrnjevic trägt hier zu den Erfolgen bei", sagt Fuchs.

Trainer Patrick Zrnjevic © Anika Neugebauer

„Es ehrt mich sehr, dass unsere Reiterinnen so gut abgeschnitten haben, mit ihren tollen Leistungen überzeugen konnten und so viele Newcomer mit Top-Platzierungen aufwarten konnten", freut sich Trainer Zrnjevic.

Reiterin Melina Fuchs © Anika Neugebauer

Vorstandsmitlgied Heike Fuchs bedankt sich "sehr bei allen Vereinsmitgliedern für die unermüdliche Mithilfe und Unterstützung, auch bei den Eltern der Reitschüler, dass sie ihren Kindern so einen Sport ermöglichen."

Obmann Christoph Rainer zeigt sich erfreut, dass sein Team so viel Leben auf den Hof bringt: "Trotz der starken Regenfälle in den Tagen vor dem Turnier machten sich alle Reiterinnen und Reiter mit ihren Hängern auf den Weg zu unserer Veranstaltung, das zeigt, dass wir in die richtige Richtung arbeiten."