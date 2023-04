Was für ein Auftakt, Bezirk St. Veit hat jetzt eigenes Jugendorchester

Im Herbst wurde das Bezirksjugendorchester in St. Veit gegründet. Mit dem Ziel, die Jugendlichen untereinander zu vernetzen. 43 Jugendliche aus dem Bezirk zeigen am 29. April ihr Können in der Blumenhalle.