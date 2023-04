"Es ist bei einem Trainingskurs am Kaunertaler Gletscher beim Skitesten geschehen. Ich kann mich noch genau an alles erinnern. Ich habe einen kleinen Schneehügel nicht bemerkt, bin gestürzt, mir hat es das Knie verdreht und ich habe den Schnalzer sofort gespürt. Am Ende bin ich froh, dass es nicht während der Saison passiert ist", erzählt Elina Stary.