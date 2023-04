Sie muss ihr einfach weitervererbt worden sein, die Liebe zur Stadt Althofen und zu diesem historischen Haus am Salzburger Platz 1, das heute immer noch den Gasthof "Zur Post" beherbergt. "Es war so ein Drang in mir, hin zu diesem Ort und diesem Haus", erzählt Lisi Egger. Mit 17 verließ Egger ihre Heimatstadt Vancouver im kanadischen British Columbia, wo sie mit ihrem Vater, der nach Kanada ausgewandert war, und ihrer Mutter bis dahin gelebt hatte. Das war 1987. 1998 eröffnete sie in Althofen den "Gasthof zur Post" wieder. "Ich bin mit dem Haus verbunden, es ist meine Bestimmung, it's my destiny."