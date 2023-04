Das Reisebüro "Hitreise" ist umgezogen. 25 Jahre lang befand sich die St. Veiter Zweigstelle in der Völkermarkter Straße. Seit Anfang März findet man das Reisebüro jetzt direkt im Stadtzentrum am Herzog-Bernhard-Platz 11. "Nach so vielen Jahren im Interspar war einfach Zeit für Veränderungen", berichtet die Filialleiterin Sabine Hitzenhammer. Mehr Tageslicht und größere Geschäftsräume sind dabei nicht die einzigen Neuerungen.