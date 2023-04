Als Daniela Koch aus Klein St. Paul vor knapp einem Jahr ins Musikgeschäft einstieg, wollte sie sich erst einmal "herantasten". Dass ihre ersten zwei Songs gleich im Radio gespielt werden und zusammen bereits über 20.000 Aufrufe auf Youtube zählen, hatte sich die alleinerziehende Mutter nicht erwartet. Jetzt legt sie mit dem dritten Lied nach: "Jetzt und hier" wurde am Samstag auf allen gängigen Portalen veröffentlicht.

Im Musikvideo tanzt Koch mit einem Teil ihrer Fangemeinde durch das Einkaufszentrum Tenorio in Wolfsberg:

"Lasst uns jetzt und hier und nicht irgendwann", animiert die Görtschitztalerin in ihrem neuen Lied die Menschen zum Handeln: "Lasst uns in diesem Moment, das tun, das tief in uns brennt." Eine Anspielung auf Kochs eigenen verwirklichten Traum, als Musikerin durchzustarten. Produzent Charly Raneg spricht von einem Lied mit "Sommerhit-Charakter".

Alle Lieder auf CD

"Ich hab mein Leben lang immer gern gesungen und wirklich oft davon geträumt mit eigenen Songs auf der Bühne zu stehen. Mit 'Jetzt und hier' möchte ich auch andere Menschen dazu motivieren, ihre Träume zu leben", sagt die Görtschitztalerin über den neuen Song. Und noch ein Traum wird sich Daniela Koch erfüllen: Im Zuge einer Promo-Tour wird es ihre drei Lieder auf einer CD zum Kaufen geben. Neben "jetzt und hier" finden die Schlagerfans darauf auch die ersten beiden Titel "Eines Tages" und "Weißt du eigentlich".