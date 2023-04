Schon in den ersten Tagen war die Ordination von James Stückelberger in Metnitz gerappelt voll. Die Praxis hat eine Besonderheit – es ist ein reines Männerteam am Werk, und das bestens eingespielt, weil befreundet: "Wir sind befreundet seit unserer Schulzeit und wir kennen uns in- und auswendig", erklärt Stückelberger. "Stückelberger Medical Service" nennt sich die Praxis, in der auch noch Ben Aichelburg, zuständig für Administration, Aufnahme und Hausapotheke, sowie Dieter Kuchler, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, arbeiten. Kuchler übernimmt die Labordiagnostik, die Infusionstherapie, Pflegevisiten und die Notfallmedizinische Assistenz. Stückelberger hat auch nach einer Ordinationsassistenz gesucht. "Aber man kriegt nicht wirklich jemanden mit Erfahrung." Eine weitere Person für die Ordination werde aber auf alle Fälle noch gebraucht.