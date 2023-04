Donnerstagfrüh wurden die Feuerwehren rund um St. Veit/Glan alarmiert. Bei der Firma Fundermax in Glandorf in St. Veit wurde ein Großbrand gemeldet. Laut Informationen des Werkes ist der Brand gegen 8 Uhr entdeckt worden. "Bei Demontagearbeiten, die im Zuge von Instandhaltungsarbeiten an einer Werkshalle durchgeführt wurden, geriet durch Schneidearbeiten mit dem Schweißbrenner der Teil einer Zwischendecke in Brand. Durch die Sofortmaßnahmen der Betriebsfeuerwehr und den schnellen Einsatz der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand rasch gelöscht werden. Es kamen bei dem Vorfall keine Personen zu Schaden", heißt es aus der Firmenzentrale.

50 Einsatzkräfte ausgerückt

Der laufende Betrieb wurde nicht beeinträchtigt. Beschädigt wurden nur Teile der Dacheindeckung. Die Demontagearbeiten wurden "durch eine Fremdfirma unter Einhaltung aller Brandschutzmaßnahmen durchgeführt". Rund 50 Mann der umliegenden Feuerwehren standen bis 9 Uhr im Einsatz.