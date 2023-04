Isabella Wieser sorgt in diesem Sommer im Terrassenbad in Klein St. Paul für Getränke und Speisen. Die Klein St. Paulerin, die in ihrem Heimatort auch als Gemeinderätin tätig ist, übernimmt das Lokal im Terrassenbad der Gemeinde. In Hüttenberg ist sie schon gastromisch verankert, dort betreibt sie das Café "Isa W". Am Freitag, dem 26. Mai, öffnet sie das "Sunset", so wird das Lokal im Bad heißen. An diesem Tag startet auch der Badebetrieb. Mit Ferialpraktikanten und der Hilfe ihrer Mutter wird sie das Lokal "schupfen" - und sucht noch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen.