In der Gemeinde St. Georgen am Längsee gibt es keinen Nahversorger, das soll sich ändern. Pläne dafür gibt es seit Jahren. "Leider gibt es Verzögerungen beim Projekt. Das Land verlangt diesbezüglich einen Masterplan. Mir persönlich erscheint die Notwendigkeit der Erstellung dieses Planes unverständlich, aber es ist nun einmal so", sagt Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ).