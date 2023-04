Der Adeg-Markt in Eberstein hat eine lange Geschichte. Nun ist er wieder Mittelpunkt neuer Überlegungen: Die Gemeinde will den Markt zur Gänze übernehmen und damit das unternehmerische Risiko, also die Haftung für den Betrieb. Die Überlegungen sind einstweilen beim Land Kärnten gelandet, in der Abteilung 3 für Gemeinden, Raumordnung und Katastrophenschutz. Diese prüft das Ansinnen, das es so nirgends anders in Kärnten gebe, wie es seitens der Abteilung heißt. "Haftungsübernahmen durch Gemeinden obliegen uns", erklärt Reinhold Pobaschnig, stellvertretender Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter. Pobaschnig betont, ein derartiger Schritt benötige Sorgfalt in der Überprüfung, in der man sich gerade befinde. "Denn wenn es sich herausstellt, dass der Markt nicht wirtschaftlich zu führen ist, müssen wir das der Gemeinde versagen."