Der Musiker Gottfried Krause ist am Mittwoch, 5. April, im 76. Lebensjahr verstorben.

Krause trat im April 1974 der damaligen Werkskapelle Funder bei und wechselte 1987 zur Trachtenkapelle St.Donat/Glandorf. Mit großem Stolz spielte er das Tenorhorn. 2021 musste er aus gesundheitlichen Gründen seine musikalische Laufbahn beenden.

"Trotzdem unterstützte er die Kapelle weiterhin, wenn irgendwo eine helfende Hand benötigt wurde. Er übte aber das Amt des Rechnungsprüfers, bis zu seinem völlig unerwarteten Ableben, mit großer Freude, Genauigkeit und Eifer aus", heißt es von der Trachtenkapelle. "Die gesamte Trachtenkapelle St. Donat dankt Gottfried für alles, was er für den Verein getan hat", fügt der Verein an.

Ein gemeinsames Gebet findet am Freitag, 14. April, um 18 Uhr in der Zeremonienhalle St. Veit statt. Die Trauerfeier findet es am Samstag, 15. April, um 10 Uhr in der Zeremonienhalle statt.