Polizeibeamte der Polizeiinspektion Friesach führten am Abend des Ostersonntags Geschwindigkeitsmessungen auf der Friesacher Bundesstraße B 317 in Richtung St. Veit an der Glan durch. Kurz nach 19.40 Uhr raste ein 48-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit mit seinem Firmenauto mit 169 km/h an den Beamten vorbei. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 100 km/h.

Dem St. Veiter wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Ein durchgeführter Alkovortest verlief negativ. Er wird der Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan angezeigt.