Von außen hat sich das kleine, steinerne Häuschen mitten im Viereck der Burg Hochosterwitz, dessen Geschichte bis ins Mittelalter zurück geht, kaum verändert. Gerade deswegen ist es überraschend, was sich im Inneren der historischen Mauern befindet: Fünf Computer, Flatscreen, Kühlschrank und Kaffeemaschine. Sogar einen Glasfaseranschluss hat das Häuschen nun. Es ist nämlich seit drei Monaten die neue Zentrale der Konzertagentur Howart.live. Von hier aus werden also die Auftritte von Robbie Williams, Nena, Alvaro Soler und Co. geplant.

Die neue Zentrale von Howart.live © Gert Köstinger

"In einer anderen Liga"

"Mit unserem neuen Headoffice sind wir mitten im Geschehen", freut sich Stefan Walcher über den neuen Standort der Agentur im Viereck vor der Burg Hochosterwitz. Die bestehenden Büroräume im Schloss Niederwitz bleiben trotzdem bestehen. Schließlich braucht "Howart.live" für die internationalen Stars, die im Sommer in Launsdorf vor tausenden Gästen auftreten, zusätzliche Kapazitäten: "Wir spielen jetzt in einer anderen Liga. Letztes Jahr war es mit den heimischen Acts noch überschaubar, nun sind die Anforderungen zum internationalen Standard gewachsen", erklärt Walcher. Sein Kernteam besteht aus vier bis sechs Leuten, während der Konzerte arbeiten aber rund 200 Personen an der Organisation mit. Verpflegung, Probetermine, Verkehrskonzept und die speziellen Wünsche der Stars sind Dinge, die das Team der Launsdorfer Agentur beispielsweise gerade beschäftigen. Diese Dinge werden nun in der neuen Zentrale im historischen Gebäude abgewickelt und organisiert.

Kleines Haus mit großer Geschichte

Das kleine Steinhaus liegt exakt in der Mitte des eingemauerten Vierecks und diente früher einmal für die Reiterei der Burg. Ab dem 18. Jahrhundert war es ein Tierpark, wobei das kleine Haus als Unterkunft des Wärters fungierte. Nach dem ersten Weltkrieg wohnte dort bis in die 60er-Jahre Personal der Burg, seither stand das Häschen leer. Bis jetzt. Für seine neue Funktion als Büro der Konzertagentur Howart.live wurde im Viereck circa drei Monate lang umgebaut: "Es wurde entkernt, trockengelegt, die alten Böden rausgerissen, die Fenster erneuert und ein Wasseranschluss gemacht." Nur an der historischen Fasade wurde nichts geändert. Sie soll dem mittelalterlichen Stil treu bleiben, damit das einzigartige Flair während der Konzerte weiterhin besteht.

Die Konzerte vor der Burg Hochosterwitz 2022: