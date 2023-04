Erst im Vorjahr entstand mit der Agentur Howart.live die Idee, das Viereck der Burg Hochosterwitz als Veranstaltungsort für Konzerte zu nutzen. Nach den Auftritten von Parov Stelar und Seiler & Speer erreichen die Musikveranstaltungen heuer eine neue Dimension: Ein internationaler Star nach dem anderen wurde von der Agentur angekündigt. Robbie Williams, Alvaro Soler und Nena treten diesen Sommer die Reise zur bekannten Burg an.

Nun die große Überraschung: auch Bernhard Speer wird in diesem Jahr wieder zu Gast sein, allerdings ohne Christopher Seiler. Er tritt als "Special Guest", vor Robbie Williams am 22. Juli auf.

Und ein weiterer internationaler Künstler ist mit an Board. So wird auch der der britische Popsänger Calum Scott vor Williams auftreten. Er wurde 2015 durch die britische Castingshow "Britain's Got Talent" bekannt.