Der St. Veiter Transportunternehmer Dietmar Kriegl ist am Freitag, 31. März, im 90. Lebensjahr verstorben.

1958 übernahm Kriegl das Transportunternehmen von seinem Vater Valentin, welcher im Jahr 1929 den Betrieb gründete. 1992 machte der St. Veiter aus dem Unternehmen die "Gütertrans Dietmar Kriegl KG".

"Er war stets als verlässlicher Fuhrunternehmer mit Handschlagqualität bekannt und stolz darauf, die neuesten, modernsten und PS-stärksten LKW sein Eigen nennen zu können", erklärt Tochter Andrea.

Im Oktober 1980 wurde dem Unternehmer das Stadtwappen von St. Veit verliehen und im Juli 2004 das Landeswappen von Kärnten.

2004 wurde Kriegl auch von der Wirtschaftskammer mit der silbernen Ehrennadel, stellvertretend für das Unternehmen, das zu dieser Zeit 75 Jahre lang bestand, ausgezeichnet. Hierbei gab es auch eine große Feier mit vielen Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft. "Vom damals noch recht kleinen Transportunternehmen hat sich der Betrieb im Lauf der Jahrzehnte zu einem wahrlich erfolgreichen Familienunternehmen entwickelt" - mit diesen Worten würdigte die Stadt damals den Unternehmer.

Von 1990 bis 1995 war Kriegl auch Kammerfunktionär in der Sparte Güterbeförderung.

Die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung von Dietmar Kriegl ist während der Aufbahrung am Donnerstag, 6. April, ab 9 Uhr in der Aufbahrungshalle in St. Veit gegeben. Ein gemeinsames Gebet für den Verstorbenen gibt es am Donnerstag, 6. April um 18 Uhr in der Zeremonienhalle. Die Verabschiedung findet am Freitag, 7. April, um 11 Uhr in der Zeremonienhalle St. Veit statt.