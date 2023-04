Der renommierte "Falstaff Restaurant- & Gasthausguide" 2023 listet erstmals auch das Traditionsgashaus Raunig am Kraigerberg in der Gemeinde Frauenstein. "Eingebettet in die Wimitzer Berge genießt man die Landidylle pur. Garniert wird das mit Gasthausklassikern. Das Brot kommt aus dem eigenen Holzofen und die 'Eggener Schokoladentorte' ist ein Muss", liest man im Guide unter anderem die vielfältigen Eindrücke der anonymen Tester.