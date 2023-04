Nachdem sie ihr neues Haus in Eberndorf bezogen haben, hat Kevin Plautz seiner Freundin Sabrina Hanin einen Heiratsantrag gemacht. Bei romantisch dekoriertem Tisch im Kerzenschein fiel er auf die Knie. "In dem Moment hab ich mir nur gedacht 'Oh mein Gott'! Ich wollte nämlich nie heiraten und hab ihn davor gewarnt, mich zu fragen", erinnert sich Sabrina Hanin, die nun den Namen "Plautz" trägt. Sie hat also "ja" gesagt und hat es nicht bereut: "Ich bin jetzt im Nachhinein froh, dass er es gemacht hat."

In Globasnitz haben sich die beiden am 23. März standesamtlich trauen lassen, dort haben sie sich vor neun Jahren auch kennengelernt. Beim Farant-Straßenfest hat Kevin die heute 24-Jährige angesprochen: "Er war lustig drauf und ich hab gesagt, reden wir morgen. Dass er sich wirklich meldet, damit hab ich nicht gerechnet."

Tabletten gegen Nervosität

Vor der kirchlichen Trauung am 25. März in Eberndorf lagen dann bei Kevin die Nerven plank. Die Nervosität stieg: "Ich musste zur Beruhigung Tabletten nehmen. Ich bin sehr emotional und hatte Tränen in den Augen", erzählt der 28-jährige Postbeamte. Tränen sind auch bei seiner Frau geflossen, und zwar als der Opa ein spezielles Lied gesungen hat. "Ganz in weiß" von Roy Black.

Passend dazu hat Sabrina ein weißes Brautkleid getragen, Kevin hingegen war in Tracht. "Beim Standesamt haben wir das genau umgekehrt gemacht. Ich im Dirndl und er im Anzug", sagt Sabrina Plautz. 79 Gäste haben mit den beiden den schönsten Tag ihres Lebens in der Seerose am Klopeiner See gefeiert, wo die Braut ihre Lehre absolviert hat. Mittlerweile arbeitet Plautz bei "Billa plus" als Konditorin.

Kevin und Sabrina Plautz haben sich in Globasnitz kennengelernt © KK/Privat

Auch die Brückler Bergteufel haben zur Hochzeit gratuliert. Sie waren beim Polterabend dabei, weil Kevin ein Mitglied der Perchtengruppe ist. Auf Flitterwochen werden die beiden aber nicht fahren, sie wollen jetzt die Zeit als frisch verheiratetes Paar in ihrem neuen Heim genießen.