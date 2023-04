Freitagnacht um 22.50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Straßburg ein geparktes Auto auf einem Parkplatz neben der Gurktalstraße (B 93) in der Ortschaft Lieding in der Gemeinde Straßburg. Im Fahrzeug saßen zwei Deutsche, der 43 Jahre alte Lenker und ein 35-jähriger Beifahrer. Bei der routinemäßigen Kontrolle des Fahrzeugs machten die Beamten eine schauerliche Entdeckung: 14 vollständig skelettierte, mehr oder weniger komplette menschliche Schädel, wie sie etwa in Totenkarnern aufbewahrt werden, lagen im Kofferraum des Pkw.

Die Erhebungen ergaben, dass die beiden Männer die Schädel am Freitag gegen 15 Uhr aus einem frei zugänglichen Karner in der Gemeinde Mölbling, ebenfalls im Bezirk St. Veit/Glan, entwendet hatten. Als Motiv gaben die Deutschen an, sich sehr für Trauer und Begräbniskulturen zu interessieren und deshalb Totenkarner und vergleichbare Einrichtungen zu besuchen. Diese gebe es in Kärnten, im Unterschied zu Deutschland, noch recht häufig. Schädel hätten sie laut eigenen Angaben das erste Mal mitgenommen.

Die vorgefundenen Schädel wurden sichergestellt. Die beiden Deutschen werden nach Abschluss der Erhebungen bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.