Kurz vor 9 Uhr wurde der Angeklagte vorgeführt, in Handschellen. Seit mehreren Monaten sitzt der 60-jährige Kärntner in Untersuchungshaft. Am Freitag musste er sich am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt warf dem Pensionisten zahlreiche schwere Verbrechen vor: Fortgesetzte Gewaltausübung, geschlechtliche Nötigung, gefährliche Drohung, Körperverletzung und schweren sexuellen Missbrauch von Unmündigen.