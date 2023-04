"Wir schließen nicht, weil wir zu wenig Kunden haben, sondern weil ich keine Nachfolge gefunden habe", erklärt die Unternehmerin Gerlinde Tatschl von der Modeboutique "Zepino" am Hauptplatz in St. Veit: "Nach 45 Jahren in der Berufswelt ist es, denke ich, legitim aufzuhören." Letzter Tag ist der 31. Mai.