Am 21. Juni beginnen die Feierlichkeiten für 30 Jahre Stadt Althofen, bis dahin muss der Hauptplatz fertig sein. Gearbeitet wird auf Hochtouren - und finanziert. 350.000 Euro beschloss der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Donnerstag für die beiden Bühnen, die im Stadtpark entstehen werden, und am Hauptplatz wird ein Künstler aus Osttirol den Buswartebereich mit einer besonderen Konstruktion gestalten, inklusive Sitzbank. "Sie ähnelt einem Eierschwammerl", findet Bürgermeister Walter Zemrosser (LFA) eine Beschreibung für das Werk. Zusätzlich wird eine elektronische Anzeigetafel in diesem Bereich aufgestellt - 2,15 Meter hoch - für Fahrplananzeiger und die digitale Amtstafel der Stadt Althofen. Die beiden Bühnen im Stadtpark, er wird künftig für Veranstaltungen verwendet, sind auch Mittelpunkt der aktuellen Baumaßnahmen rund um den Hauptplatz.