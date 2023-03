Die letzten Jahre gab es nach der Pensionierung des Mediziner Erhard Laurer in Althofen nur mehr drei Kassenstellen für Allgemeinmedizin, die vierte war ruhend gestellt. Mit Montag, dem 3. April, verfügt die Stadt wieder über eine vierte Kassenstelle. In der 10.-Oktoberstraße 1 öffnet Ärztin Michaela Fischer (45) am Montag im 1. Stock ihre Ordination. Fischer verfügt auch über ein Notfalldiplom, hat eine Ausbildung in Kur-, Wellness- und Präventivmedizin und ist Adipositastrainerin.