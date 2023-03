Kurz vor der Gemeinderatssitzung in St. Georgen am Längsee am Donnerstag wurde Punkt 11a noch von der Tagesordnung gestrichen - es ging um die Änderungen der Parktarife am Längsee. "Wir haben uns bei anderen Gemeinden mit einem Badesee umgehört. Überall wird es teurer. Nach reichlicher Überlegung haben wir beschlossen, dass die Parktarife heuer gleich bleiben wie im vergangenen Jahr", erklärte Bürgermeister Wolfgang Grilz (FPÖ). Einstimmig wurde das Streichen des Punktes von der Tagesordnung beschlossen.