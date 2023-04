Von Hanf-Produkten bis zu Bier und Zahnpasta, neuer Shop öffnet in St. Veit

Am Samstag wird in St. Veit der erste 24-Stunden-Laden eröffnen. "Creen & Friends" aus Klagenfurt expandieren in die Herzogstadt. Neben Hanf-Produkten gibt es auch Snacks, Getränke - und sogar Tampons.