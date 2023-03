Zehn kunstvoll bemalte Riesenostereier, der größte Osterhase Kärntens, bunte Osternester und ein Ostereier-Suchgewinnspiel – die Stadt Althofen macht sich bereit für das Osterfest. Die Osterdekorationen in der Kreuzstraße, der 10.-Oktober-Straße und am Hauptplatz sollen für Familien mit Kindern die Kulisse für unvergessliche Osterfotos bieten.

Ostereier-Suchgewinnspiel in der Karwoche

Und der Osterhase hat mit etwas Glück auch Geschenke parat: Wer von Montag, 3. April, bis Karsamstag, 8. April, in einem Althofener Schaufenster als Erster ein großes Osterei entdeckt, gewinnt einen Gutschein des jeweiligen Geschäftes im Wert von 100 Euro für den nächsten Einkauf. An jedem Tag in der Karwoche können die vier Glücksostereier in unterschiedlichen Schaufenstern gefunden werden.

Folgende durch Schaufensteraufkleber gekennzeichnete Pro-Althofen-Mitgliedsbetriebe nehmen am Suchgewinnspiel teil: Schöffmann – Buch/Papier/Spielwaren, Men's Shop Berger, Schuhmoden Griesser, Juwelier Pobaschnig, Damenmoden Berger, Expert Sabitzer, Waffenfux, BlumenGenuss Hasshold, Hörtechnik Passiel, Eva's Mode – Für Sie & Ihn, A1 Exclusive Store Althofen (Handyshop Hofstätter), Sanitätshaus Sager, Männer, Palmers, Krappfeld Apotheke, Salvator Apotheke, Heike Seidl Friseur, Pearle Althofen, Optik Weghofer, Ride Shop Salbrechter, Cutteria by Marika Mayer.